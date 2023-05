Il centro commerciale “Le Zagare” cerca volti: annunciato il contest “Influencers Cercasi”

Ecco come partecipare alla gara per diventare testimonial del noto parco commerciale del Catanese.

Il Parco Commerciale “Le Zagare” di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, cerca influencer: ecco l’annuncio del contest, dal titolo “Influencers Cercasi“, e i requisiti per cogliere questa divertente opportunità.

Sarà possibile candidarsi dal 25 aprile al 30 maggio.

“Influencers Cercasi” a “Le Zagare”, come candidarsi

Tutte le informazioni utili per partecipare alla gara sono disponibili sui canali e le pagine social del Parco Commerciale. I requisiti sono:

Età compresa tra i 18 e i 30 anni;

Profilo Instagram pubblico e con almeno 2.500 follower;

Predisposizione nel creare contenuti d’interesse su moda, elettronica, beauty e food.

Per partecipare al contest “Influencers Cersasi” sarà sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito di riferimento, caricare un breve video di presentazione (di massimo un minuto), condividere il filmato sui social e ottenere quanti più like possibili.

Verranno selezionati 10 aspiranti influencer, 5 ragazzi e 5 ragazze sulla base di chi – tra i partecipanti al contest – avrà ottenuto più like. La finale si terrà l’8 giugno: “Una giuria tecnica selezionerà – in base a motivazione, simpatia, chiarezza espositiva e capacità di utilizzo dei social – i 2 testimonial/influencer che aggiudicheranno un contratto di collaborazione occasionale della durata di un anno, con un contributo complessivo 1.000 euro in Buoni Shopping e si impegneranno a diventare i volti ufficiali su Instagram del Parco Commerciale Le Zagare”.

Immagine di repertorio