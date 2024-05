Lentini, focus su violenza e sicurezza pubblica

Riunione al Centro ex Aias tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni cittadine. Chiesti maggiori controlli sul territorio e la ricostituzione dell’Osservatorio cittadino per la legalità

LENTINI – Le preoccupazioni del territorio in tema di sicurezza pubblica sono state al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta al Centro polifunzionale ex Aias della Biblioteca di Lentini. L’incontro ha visto al tavolo dei relatori insieme al sindaco di Lentini Rosario Lo Faro, il Prefetto di Siracusa, Raffaella Moscarella, e il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone. Presenti, anche, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Gabriele Barecchia, e il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Emiliano Jacoboni.

La riunione, che ha coinvolto tutte le realtà associative della città, ha preso le mosse da interlocuzioni che il sindaco ha precedentemente avute con il Prefetto per esporre tutte le preoccupazioni del territorio in tema di sicurezza pubblica, dei sempre più crescenti episodi di violenza, di furti (in abitazioni private, in locali pubblici, nelle chiese, negli istituti scolastici), di episodi di bullismo e, soprattutto, del fenomeno assolutamente invasivo dell’uso diffuso di sostanze stupefacenti.

Necessario implementare organico delle Forze dell’ordine

Nel corso dell’incontro le autorità presenti hanno avuto modo di ascoltare i numerosi appelli e le istanze dei rappresentanti delle numerose associazioni intervenute, dei parroci delle parrocchie lentinesi, dei dirigenti scolastici, dei rappresentanti delle forze produttive e dei semplici cittadini. Tutti, pur lodando lo sforzo delle forze dell’ordine, hanno espresso, la necessità di una implementazione del loro organico e un rafforzamento e una intensificazione dei controlli sul territorio al fine di contrastare un sempre più crescente senso di insicurezza delle famiglie. Allo stesso modo è stata evidenziata dai dirigenti delle scuole presenti la necessità del contrasto alla dispersione scolastica, con un rafforzamento della sinergia tra scuola e servizi sociali del Comune.

È stata, anche, richiesta la ricostituzione dell’Osservatorio cittadino per la legalità. Una parte importante dell’incontro è stata dedicata all’illustrazione del progetto “Chiedi di Lucia” contro la violenza di genere promosso con grande impegno dal Prefetto e che vedrà Lentini, Città scelta per la sua implementazione. È stato chiesto, con forza, a tutti coloro i quali ne dovessero venire a conoscenza , di segnalare alle forze dell’ordine i casi di violenza di genere, creando, così, una “rete” per proteggere le vittime. In questo senso è stata chiesta la collaborazione alle attività commerciali, presupposto indispensabile per la buona riuscita dell’iniziativa.

Il Prefetto, ascoltato con grande attenzione il dibattito che si è sviluppato, ha confermato la particolare attenzione della Prefettura e dei rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine nei confronti della città di Lentini, pur con tutte le limitazioni derivanti dalla consistenza non ottimale degli organici. Nel contempo, ha dato la piena disponibilità ad incontri periodici, anche da tenere a Lentini, per un confronto costante delle autorità con la nostra realtà associativa e per monitorare la situazione dell’ordine pubblico.