Lentini, sequestrate 75mila cartine e filtri per sigarette “fai-da-te”

I responsabili sono stati denunciati per contrabbando e contraffazione

I finanzieri della Tenenza di Lentini hanno sequestrato quasi 75.000 filtri e cartine per sigarette “fai-da-te”, per un peso convenzionale equivalente di circa 37 chilogrammi, posti in commercio senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e che, in quanto tali, potevano essere commercializzati al pubblico esclusivamente dai rivenditori abilitati.

Durante l’operazione di servizio, inoltre, sono state sottoposte a sequestro 48 paia di scarpe recanti marchi di importanti griffe nazionali ed internazionali, palesemente contraffatte. I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di contrabbando e contraffazione.