Il Leonardo Da Vinci di Niscemi tra sostenibilità e sociale

La scuola è cambiata, e su questo non c’è dubbio: gli studenti di oggi sono più agevolati rispetto a quelli della vecchia generazione, infatti oltre alla scuola anche i tempi sono cambiati. Parlando tra noi ragazzi dell’istituto siamo riusciti a raccogliere delle informazioni sulle differenze tra la scuola di oggi e della vecchia generazione.

Alcuni studenti dell’istituto hanno partecipato a dei progetti, tra questi, in particolare, “Erasmus plus”, uno scambio interculturale tra gli alunni del liceo Leonardo Da Vinci e altri provenienti dalla Grecia e dal Portogallo. I ragazzi si sono ospitati a vicenda per una settimana, caratterizzata da visite presso i luoghi più simbolici dei propri paesi, riuscendo a interagire gli uni con gli altri attraverso l’uso della lingua inglese.

Ad oggi vi è anche una particolare attenzione verso il rispetto dell’ambiente, infatti da qualche anno il nostro istituto mette in pratica la raccolta differenziata grazie ai mastelli, distribuiti in ogni classe e donati dal club Interact di Niscemi. Lo stesso club ha recentemente proposto altre iniziative riguardo la sostenibilità all’interno del liceo, tra le quali “una rastrelliera per la città” che prevede l’installazione di una rastrelliera per le bici dentro i locali scolastici.

La scuola ha inoltre mostrato grande interesse verso i problemi che attanagliano la società odierna, come l’utilizzo di droga e alcool, la violenza di genere, la dispersione scolastica, cyberbullismo e le malattie veneree. Su quest’ultima tematica le classi del Leonardo Da Vinci hanno aderito all’iniziativa “Una mela per Aism” che prevede l’acquisto di sacchetti di mele a supporto della ricerca contro la Sclerosi multipla a cura dell’associazione Aism. Oltre a questo nel nostro istituto sono stati organizzati numerosi convegni, curati da esperti di ogni settore analizzato.

Un’altra attività organizzata dalla nostra scuola sono dei corsi sportivi pomeridiani volti a migliorare le prestazioni fisiche, ma anche il gioco di squadra e la competitività tra i ragazzi, valori che erano stati messi da parte durante l’emergenza covid-19 che ha fortemente colpito la nostra comunità scolastica.

Ogni anno vengono organizzati vari tornei che includono oltre gli alunni anche i docenti, che si sfidano nelle varie discipline sportive, dalla pallavolo al basket alla corsa campestre.

Aida Rucco, Giorgia Chiafele, Giorgia Cultraro, Giuseppe Emulo, Diletta Piazza

V Liceo Classico – Istituto Leonardo da Vinci – Niscemi