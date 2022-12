Leotta & C., tante soluzioni per garantire la sicurezza informatica

L’azienda catanese Leotta & C., leader nei prodotti per ufficio, si contraddistingue anche per la qualità e l’efficienza dei suoi servizi IT

L’azienda catanese Leotta & C., leader nei prodotti per ufficio, si contraddistingue anche per la qualità e l’efficienza dei suoi servizi IT. Un ampio spettro di soluzioni, che si rivolgono alle esigenze dei singoli clienti, fondamentali per gestire ed amministrare tutto ciò che è informatizzato.

Gli ambiti di intervento hanno fondamentale importanza, come la protezione dei dati, il rispetto dei dettami del Gdpr, la sicurezza dei vari dispositivi e la protezione dai “cyber attack”. Soluzioni calibrate sulle esigenze del cliente, soluzioni sempre efficaci perché garantite dalla collaborazione tra Leotta & C e realtà leader del settore come Sharp.

Per quanto concerne, ad esempio, la protezione dei dati informatici, si parte dall’“assestment”, ovvero da un’analisi accurata dell’infrastruttura informatica su cui intervenire. Si analizzano i punti principali di ingresso e mantenimento dei dati, per poi stabilire la migliore tecnologia da sfruttare, cioè un salvataggio su cloud o un backup locale. Si capisce, quindi, quanto è importante l’analisi preliminare, ed è proprio questo il punto di forza di Leotta & C, ciò che distingue la sua offerta rispetto a quella basica e standardizzata dei servizi di backup reperibili online.

Questo tema chiama in causa anche il Gdpr, regolamento dell’Unione europea che impone – alle varie realtà aziendali – una serie di accorgimenti volti al rispetto ed alla protezione dei dati personali e della privacy. Un regolamento che non fissa dei dettami fissi e immutabili, ma che ha come obiettivo il principio di cui sopra. Ogni imprenditore dunque, in funzione delle caratteristiche proprie della sua realtà, si affida ad una determinata struttura, come appunto Leotta & C., che avrà poi il compito di attuare le soluzioni più adatte al raggiungimento dello scopo.

Nel ventaglio dei servizi offerti dall’impresa catanese, sempre relativamente al Gdpr, vi è il controllo – tramite una realtà specializzata – sui vari “punti” del regolamento in relazione allo “stato dell’arte” di un determinato cliente. Un’analisi utile per capire cosa va, cosa non va e, quindi, dove occorre eventualmente intervenire.

La sicurezza informatica è un altro fiore all’occhiello di Leotta & C., che può vantare la certificazione di Sophos, uno dei principali attori della cybersecurity. Proprio grazie a questa prestigiosa partenership è possibile offrire un servizio avanzato con una tecnologia integrata detta Mdr, ovvero Managed detection and response. Questo servizio, tramite un controllo da remoto ad alto tasso tecnologico, analizza in tempo reale un qualsiasi virus all’interno di una rete aziendale, ed è in grado di rispondere all’attacco nel giro di un minuto.

Successivamente scattano le procedure del caso per neutralizzare definitivamente la minaccia, ma è facile intuire quanto sia importante la tempestività della risposta e quanta differenza possa fare nella tutela delle reti aziendali.

Il cliente, dunque, viene avvisato in tempo reale dell’esistenza della minaccia e degli accorgimenti da adottare. Questa soluzione risulta particolarmente adatta per quelle imprese che – per diverse ragioni – non hanno o non possono avere una struttura It adeguata. Affidandosi a Leotta & C. ed ai suoi partner, quindi, possono “affidare ad altri” un compito tanto importante e gravoso.

Il servizio, peraltro, è facilmente gestibile anche dal punto di vista logistico ed economico, visto che prevede soltanto un semplice canone mensile o annuale. Anche in questo caso appare lampante la differenza rispetto a ciò che può, invece, offrire un classico antivirus che – tramite un semplice pop up – avvisa il cliente del rischio informatico in corso. Insomma, anche nel settore IT e della sicurezza informatica, Leotta & C è sinonimo di qualità e affidabilità.