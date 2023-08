Libero Consorzio e tutela dell’ordine pubblico

Polizia provinciale e Protezione civile dell’Ente in prima linea per garantire un regolare e sicuro svolgimento dei tanti eventi che stanno interessando il territorio e in particolare la Valle dei Templi

AGRIGENTO – Prosegue l’attività di controllo e presidio della Polizia provinciale e della Protezione civile del Libero Consorzio comunale in occasione degli eventi estivi organizzati nel perimetro della Valle dei Templi.

Il concertone di Gianni Morandi, presso Piano San Gregorio, con una massiccia presenza di pubblico con circa 3.500 spettatori, ha visto in piena attività i rappresentanti della Polizia provinciale, diretti dalla dirigente Antonietta Testone e dal comandante Salvatore Lombardo, fino a tarda sera per coordinare le attività di intenso traffico lungo le arterie provinciali e statali interessate.

“Un lavoro – hanno sottolineato dal Libero Consorzio – che è stato svolto con professionalità ed equilibrio, evitando possibili ingorghi nell’ambito di una serata in cui il vero protagonista è stato il pubblico”.

Altro importante evento ha visto impegnati gli uomini della Protezione civile dell’Ente, capitanati dal responsabile Marzio Tuttolomonodo, sotto la direzione del dirigente Achille Contino, che si sono dedicati all’Hellenic Festival con l’assistenza di planimetrie e mappe sull’intera area archeologica tracciando con delle frecce il percorso per giungere fino al Tempio di Giunone.

“La Protezione civile del Libero Consorzio – hanno evidenziato dall’Ente – è inoltre impegnata in prima fila in occasione delle prime domeniche del mese con ingresso gratuito alla Valle unitamente al Corpo della Polizia provinciale a fornire assistenza e pattugliamento alle migliaia di visitatori che affollano l’area archeologica”.

Una precisa volontà disposta dal commissario straordinario del Libero Consorzio, Raffaele Sanzo, intesa a imprimere un’azione di controllo sul vasto territorio provinciale.

Intensa, per tutte le ragioni appena descritte, anche l’attività sulla viabilità, con uomini e mezzi, in considerazione della stagione turistica avviata con la presenza di visitatori nelle aree di maggior traffico.