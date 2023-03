Paura in centro storico, crolla edificio: sfollata una coppia

Non si registrano danni a persone, per motivi di sicurezza dovranno abbandonare la propria abitazione due abitanti di un edificio limitrofo

Momenti di paura si sono vissuti ieri sera in via Sortino, nel cuore del centro storico di Licata, in provincia di Agrigento, per il crollo di un edificio abbandonato.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, i volontari della Procivis Licata e i tecnici dell’ufficio comunale di Protezione civile che hanno transennato l’area.

Non si registrano danni a persone, mentre per motivi di sicurezza sono stati sfollati dall’abitazione attigua una coppia di magrebini.