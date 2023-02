Licata, spacciano droga e manomettono contatore della luce: denunciati 3 pusher

Controlli e sanzioni da parte degli agenti del Commissariato di Licata: 3 pusher sono finiti nei guai e sono stati denunciati

Il 7 febbraio, la Polizia di Stato di Licata e l’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno effettuato un’operazione volta a combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli e le perquisizioni, è stata sequestrata un’ingente quantità di droga, tra cui cocaina, hashish e 60 grammi di marijuana, insieme a denaro contante superiore a 6mila euro e dispositivi utilizzati nella fabbricazione e nella distribuzione di droghe.

Tre persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Trovato panetto di 520 grammi di cocaina

Nel corso dell’operazione, gli agenti sono entrati in un edificio nel centro di Licata e hanno trovato un panetto di 520 grammi di cocaina, con ogni probabilità pura poiché si presentava non tagliata, un bilancino di precisione e altri strumenti per confezionare la droga.

Inoltre, è stato scoperto che il contatore dell’energia elettrica era stato manomesso e che era in corso un furto di energia.

Infine, durante una perquisizione nell’abitazione di un giovane di 23 anni residente a Licata, è stata trovata cocaina e strumenti per il confezionamento della droga.

Quest’ultimo è stato arrestato in flagranza del reato.