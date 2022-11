Furto in noto negozio d’abbigliamento: portati via circa 30 giubbotti di marca

Si indaga sull'episodio registrato nell'Agrigentino: è "caccia" ai malviventi accusati del furto in un noto negozio d'abbigliamento.

Furto in un negozio d’abbigliamento di via Nazario Sauro a Licata, in provincia di Agrigento. È avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

I ladri avrebbero portato via diversi giubbotti e capi d’abbigliamento firmati, della Blauer.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – ancora non identificati, ma è probabile che si tratti di più persone – si sarebbero introdotti nel negozio dopo aver distrutto la vetrata principale del negozio. In seguito, avrebbero rubato circa 30 giubbotti e si sarebbero dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale per avviare le indagini del caso sull’episodio. Al momento non è stato quantificato il danno subìto dal titolare dell’attività commerciale. Al momento c’è massimo riserbo sulle indagini.

