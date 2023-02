Licata, furto alla scuola Peritore: i ladri portano via materiale informatico

La scoperta del furto è stata fatta dal personale dell'istituto che ha prontamente allertato gli agenti di polizia

Ladri in azione in istituto scolastico a Licata, in provincia di Agrigento. Ignoti hanno forzato l’ingresso dell’istituto scolastico Peritore di via Pastrengo e si sono introdotto all’interno dell’edificio.

Secondo le prime informazioni, i ladri hanno rovistato fra uffici e aule e hanno portato via materiale informatico e didattico. La scoperta del furto è stata fatta dal personale dell’istituto che ha prontamente allertato gli agenti di polizia. Indagini in corso per risalire all’identità dei malviventi. Il danno non è stato ancora quantificato.