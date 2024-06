Licata, perde il controllo della moto e si schianta: un ferito

Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'impatto

Incidente stradale lungo la strada statale 115 di Licata dove, secondo una prima ricostruzione, un uomo alla guida di una moto di grossa cilindrata avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, cadendo a terra. L’incidente – avvenuto nei pressi del bivio Torre di Gaffe – ha reso necessario l’intervento di carabinieri e soccorsi. Dopo le prime cure del caso, l’ambulanza ha trasportato l’uomo in ospedale. La polizia, invece, ha gestito il traffico e la viabilità, oltre che prendere tutti i rilievi della vicenda per ricostruire al meglio la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI