Lido di Noto, presto i lavori di riqualificazione

Previsti, tra gli interventi, migliori accessi al mare, il rifacimento del viale e la creazione di un anfiteatro. Entusiasta il sindaco Figura: “L’area diventerà un gioiello ancora più luminoso”

NOTO – Il Demanio marittimo ha ufficialmente consegnato le aree del lido di Noto che, insieme alle piazzette limitrofe e al primo lotto del belvedere, saranno interessate dai prossimi lavori di riqualificazione. Si è trattato dell’ultimo tassello burocratico necessario per poter avviare gli interventi destinati a dare un nuovo volto al litorale della capitale del Barocco. La notizia è stata data dal primo cittadino, Corrado Figura, sul proprio profilo social.

Nuova vita e splendore al litorale di Noto

“Questo rappresenta l’ultimo passo formale prima dell’inizio di una ennesima evoluzione, destinata a dare nuova vita e splendore al nostro litorale”, afferma il sindaco. “Questi lavori di riqualificazione non sono solo un progetto di abbellimento; rappresentano il nostro impegno per creare spazi più accoglienti, sicuri e funzionali per tutti. Il nostro lido, con le sue piazzette e il belvedere, diventerà un gioiello ancora più luminoso, un luogo dove natura, relax e cultura si fondono armoniosamente”, aggiunge.

I finanziamenti arrivano dalla Regione siciliana

L’intervento è già stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale. I finanziamenti per i lavori di riqualificazione del lido di Noto provengono dalla Regione Siciliana – assessorato alle Infrastrutture e Mobilità che, con deliberazione di giunta n.292 del 31 maggio 2022, ha stanziato la somma complessiva di 2.800.000 euro.

Detta somma è stata tratta dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021/2027. Si tratta di un intervento complessivo che mira a migliorare il lido di Noto senza però stravolgerne la fisionomia e anzi rispettandone i luoghi e il paesaggio.

Il progetto di riqualificazione nei dettagli

Il progetto di riqualificazione urbana prevede il rifacimento di tutto il viale, con la sistemazione dello spartitraffico presente che delimita le due carreggiate dell’arteria, ed una serie di interventi tra cui sono compresi gli accessi al mare, le ringhiere e le panchine. Verranno, inoltre, realizzati spazi verdi con piante in grado di resistere alla salsedine, zone giochi per i bambini e sarà rivalutato il piazzale Sallicano e la piazza ex Colonia.

Dove un tempo vi era l’albergo, che è stato abbattuto, nascerà uno scenografico anfiteatro che potrà essere utilizzato anche per rappresentare degli eventi. Le utenze luce, acqua e la fognatura saranno realizzate con delle condutture autonome senza andare a compromettere il fabbisogno delle utenze delle abitazioni o delle attività che si trovano al lido.

Miglioreranno i servizi per l’accesso alle spiagge libere e ci sarà maggiore comfort per i residenti e per chi trascorrerà un periodo di vacanza nella località balneare di Noto, con zone pedonali e ciclabili. I lavori di realizzazione dell’opera dovrebbero essere ultimati nell’arco di 18 mesi.

“L’avvio di questi lavori è il frutto di un percorso condiviso e di un impegno costante da parte dell’Amministrazione comunale”, aggiunge Corrado Figura. “È la dimostrazione che, lavorando insieme con dedizione e passione, possiamo raggiungere grandi obiettivi e migliorare la qualità della vita nella nostra città”.

“Come Sindaco di Noto – conclude – sono profondamente orgoglioso di questo passo avanti e non vedo l’ora di vedere i risultati di questi interventi, che contribuiranno a rendere Noto ancora più bella e attrattiva, non solo per noi residenti ma anche per i visitatori da tutto il mondo”.