L’impresa di Bebe Vio: riscrive la tesi di laurea in una settimana dopo il furto

Dopo il furto avvenuto la scorsa settimana, la pluricampionessa paraolimpica Bebe Vio è riuscita comunque a riscrivere in tempo la tesi

Una nuova impresa per la pluricampionessa paraolimpica Bebe Vio.

Stavolta, però, nulla a che vedere con lo sport: si parla bensì di laurea all’Università.

Dopo che appena una settimana fa le era stata rubata la borsa contenente il computer con i file da consegnare all’ateneo in vista della proclamazione, nonchè con alcuni appunti importanti, Bebe è riuscita a riscrivere la tesi in tempi record in appena 7 giorni.

La gioia di Bebe Vio su Instagram

Ad annunciare la splendida notizia, è stata la stessa campionessa attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram.

“Sembrava impossibile, invece… ce l’abbiamo fatta! Tesi riscritta e consegnata all’ultimo. Ora manca davvero pochissimo”.