L’indirizzo di Leclerc diventa pubblico, il pilota sbotta sui social: “Grazie, ma rispettate la mia privacy”

Negli ultimi mesi, decine di fans quotidianamente si appostano sotto casa dell'alfiere Ferrari alla ricerca di foto ed autografi

Un inizio 2023 da incubo quello di Charles Leclerc, alle prese con la scarsa competitività della sua Ferrari SF-23 nel Mondiale di Formula 1 e anche con particolari vicessitudini al di fuori della pista.

Il pilota monegasco, infatti, ha rivelato in una stories Instagram che il suo indirizzo di casa, a Montecarlo, è diventato di dominio pubblico a causa di circostanze ancora ignote, pregando i fans che si appostano sotto la sua abitazione di non oltrepassare i limiti e rispettare la sua privacy.

Il messaggio di Charles Leclerc ai fans: “Non venite a casa mia”

“Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi – scrive il campione monegasco – Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia. Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato.