Lipari, auto si schianta contro camion parcheggiato: ferita 51enne

E’ stata forse abbagliata dal sole, la donna di 51 anni che oggi, salendo verso Pianoconte, località dell’isola di Lipari, si è schiantata con la sua auto contro un camion parcheggiato. Immediato l’allarme, con i sanitari del 118 che, una volta giunti sul posto, hanno caricato la donna in ambulanza per trasferirla al pronto soccorso per i primi accertamenti. Fortunatamente per la malcapitata niente di grave se si eccettua lo stato di choc, un trauma cranico e contusioni varie nel corpo.

Si indaga sulla dinamica

La signora si trova sotto osservazione all’ospedale. Per liberare la vettura sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. A risentirne la circolazione, causa ricognizione dei carabinieri e della polizia municipale che ha dovuto anche bloccare il traffico per qualche tempo. Sulla dinamica dell’incidente in corso le indagini dei militari dell’arma.