Litiga con la moglie e le uccide il gatto per gelosia: “Guardi più lui di me”

Nel processo l'imputato deve rispondere di uccisione di animale e maltrattamenti in famiglia. Lo sdegno delle associazioni animaliste.

«Guarda cosa faccio al tuo amore quando non mi stai a sentire o non mi guardi». Questa la frase che avrebbe preceduto, secondo la moglie di un 37enne di origine straniera residente a Roncalceci, frazione alle porte di Ravenna, il terribile atto. L’uomo, descritto come violento e geloso, ingelosito per il fatto di non essere preso adeguatamente in considerazione dalla consorte, vedendo la bestiola entrare in casa per sfamarsi avrebbe detto. “Vedi? Guardi più il gatto di me…”- Con decisione avrebbe preso l’animale per poi tirarlo da una parte per la testa e dall’altra per le zampe posteriori fino a farlo soffocare.

Associazioni animaliste all’attacco

La donna a quel punto, impressionata ha raccontato in aula di avere chiuso gli occhi, con il marito che, per far sparire le prove di un atto tanto crudele, avrebbe seppellito l’animale in un punto non identificato del giardino. Contro tale ferocia si sono mosse le associazioni animaliste Enpa e Animal Protection costituitesi parte civile. L’episodio – come riferito dai due quotidiani locali ravennati – risale al primo marzo 2022.

La difesa

Nel processo entrato nel vivo nella mattinata di giovedì 27 aprile, l’imputato deve rispondere di uccisione di animale e maltrattamenti in famiglia. L’imputato ha sempre negato di avere ucciso il gatto ventilando l’ipotesi di un allontanamento forse legato alla stagione degli amori.