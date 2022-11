Litigano e tirano fuori i coltelli a Caltanissetta: interviene la polizia

Spaventati i passanti e i residenti della popolosa zona di via Re d'Italia hanno contattato le forze dell'ordine

Una lite è degenerata ieri sera, intorno alle 22, in centro storico a Caltanissetta. Due uomini, per motivi sconosciuti, sono passati in pochi minuti dalle parole ai fatti e hanno avuto una colluttazione. Entrambi ad un certo punto hanno tirato fuori i coltelli. Nel frattemo i passanti e i residenti della popolosa zona di via Re d’Italia hanno contattato le forze dell’ordine. In pochi minuti sono arrivati i poliziotti delle Volanti e una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. I due sono stati portati in questura e soltanto uno era ferito in maniera lieve. Probabilmente nelle prossime ore saranno denunciati.