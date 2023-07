Litigio durante partita a carte, finisce a sediate tra anziani: 78enne è grave

Durante una partita a carte, è scoppiato un violentissimo litigio tra un 58enne e un uomo di 78 anni: l'anziano è in condizioni serie

Stavano giocando a carte, poi però il clima all’interno di un circolo per anziani in provincia di Como è degenerato improvvisamente.

Durante la partita, infatti, è nato un acceso diverbio che si è concluso in modo drammatico, con un 78enne portato in gravissime condizioni all’ospedale per trauma cranico e sospetta emorragia dopo essere stato colpito da una sediata in testa.

L’incredibile litigio durante la partita a carte

L’episodio risale a domenica 9 luglio a Mariano Comense quando, intorno alle 16 i soccorritori del 118 sono intervenuti al Circolo As Bocce 48 di via don Luigi Sturzo.

Inizialmente sembrava trattarsi soltanto di una caduta accidentale.

Solo successivamente, però, con l’avvio delle indagini da parte dei carabinieri, si è scoperto che le cose erano andate diversamente.

Il 78enne di Cabiate aveva discusso con un 58enne di Perticato in merito alla partita di carte che aveva vinto.

La lite è poi degenerata fino a che il più giovane dei due avrebbe preso una sedia per lanciarla contro l’altro.

Non è ancora chiaro se la sedia abbia colpito direttamente la testa dell’anziano o se sia caduto a causa dell’urto, battendo comunque il capo in terra.