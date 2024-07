Litoranea Festival, il linguaggio universale della musica torna protagonista a Portopalo

Tutto pronto per la quarta edizione di Litoranea Festival, l’appuntamento che ogni anno, sempre di più, mette in connessione persone, territorio, tradizioni ed esperienze

È iniziato ufficialmente il countdown per la quarta edizione di Litoranea Festival, l’appuntamento che ogni anno, sempre di più, mette in connessione persone, territorio, tradizioni ed esperienze, che si svolgerà a Portopalo di Capo Passero dal 25 al 28 luglio 2024.

Una delle mission di Litoranea Festival: fondere socialità e intrattenimento

Minimo comune denominatore la musica, motore che unisce energie e amplifica la bellezza delle location naturali dell’isola dove il boutique Festival – patrocinato dai Comuni di Portopalo e di Pachino – da quattro anni porta giovani da tutta Italia che lasciano nel punto più a Sud dello Stivale un pezzo di cuore e tanta voglia di tornare. Ed è proprio questa una delle mission di Litoranea: fondere socialità e intrattenimento per raccontare il territorio a 360 gradi tramite esperienze culturali, sportive e sociali; immergersi nel tessuto territoriale dove si incontrano i due mari mettendo in risalto le bellezze naturali e le tradizioni culturali e del luogo; offrire ai partecipanti l’opportunità di scoprire e apprezzare la ricchezza del territorio; promuovere i prodotti locali e valorizzare la ricchezza enogastronomica e agricola di Portopalo di Capo Passero; sensibilizzare il pubblico sulle eccellenze locali e incoraggiare la collaborazione tra produttori, ristoratori e appassionati del settore. Essere, insomma, un veicolo di promozione del territorio a tutti gli effetti, attirando l’attenzione su questa splendida area della Sicilia orientale e trasformandola in una meta ambita per gli appassionati di musica, sostenibilità e benessere, consolidando la reputazione di Portopalo come destinazione di turismo lento.

Il risultato? Generare valore coinvolgendo le realtà locali e promuovendo azioni che abbiano un impatto sociale significativo sul territorio attraverso processi di rigenerazione urbana. “L’edizione di quest’anno, che abbiamo intitolato Ascesi – spiega il team organizzativo formato da Marco Loteta, Dario Caccamese, Mirko Felicioli, Giorgio Cristaldi e Alberto Pappalardo – rappresenta un giro di boa per il Festival. Dopo i primi anni in cui abbiamo sperimentato come comunicare il territorio, abbiamo raggiunto la quadra su come incastrare al meglio il Festival con il contesto in cui si inserisce, attraverso un fitto di programma di esperienze che coinvolgono i produttori locali e diverse location di questa splendida area”. E non solo. Quest’anno l’evento si espande e abbraccia anche Pachino, in cui si trova la location ufficiale dell’evento, Punta delle Formiche, battezzata per l’occasione Litoranea Village.

Immancabili i tradizionali clean up, mercoledì 24 luglio a Spiaggia Scalo Mandrie – a cui seguirà una tavola rotonda con i principali attori del territorio sullo sviluppo turistico di Portopalo – e venerdì 26 a Punta delle Formiche, in collaborazione con associazioni competenti in tutela ambientale, che si inseriscono in un ricco programma. “L’inaugurazione si terrà a Tenuta Barone Sergio – spiegano gli organizzatori – dove ormai ci sentiamo di casa. Abbiamo scelto di inaugurare lì per valorizzare sempre di più questa azienda, punto di riferimento per tutto il territorio circostante”. Il Festival proseguirà poi nelle due location principali: gli eventi diurni al Litoranea Village, dove si susseguiranno attività di intrattenimento trasversale alla musica tra cui sport, yoga, market, workshop, talk e tavole rotonde, e quelli dove la musica sarà protagonista ospitati invece a La Baia, dove suoneranno i principali artisti in line up.

Torna per il secondo anno anche la Datterino Experience, attività apprezzatissima per la connessione diretta che crea con il territorio, a cui si aggiunge la Tonnacchio Experience, che darà la possibilità di degustare, all’interno di una caratteristica pescheria di Portopalo, il tonno rosso locale. “Siamo molto fieri di queste attività, perché ci permettono – concludono Loteta, Caccamese, Felicioli e Pappalardo – di dialogare ancora di più con il territorio e di trasmettere ai partecipanti l’obiettivo che ci siamo prefissati dal primo anno: connettersi alla comunità e creare rete e interazione tra tutti gli attori del territorio”.

Più di 30 gli artisti presenti all’edizione 2024: Ceri Wax, Bruno Belissimo, Laurine & Cecilio, John Talabot, Inner Lakes, Lola Haro, Trent Voyage + Elena Moroder Live, Granita di Fichi, Funky Therapy, Buena Vibra, Disco Hill, Mr Leo, Edo Ecker, Lov Crew, J.O.D b2b Claudio B, Dischi Volanti, Nativo, Brasi, Marcolino, Bugsy, Sebastian, Monica Venturella, Simone Guttilla, NIKI, Magikaaaarp, Panorama, Marco Buscema, Josh Caffé Live, Della Palma, Quest, Silvae, Mirko Felicioli, Onur Ozer.