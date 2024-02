Mafia dei Nebrodi, Lollobrigida: “Stato in prima linea per difendere i produttori onesti”

Il ministro dell’Agricoltura ha elogiato l'operazione antimafia delle forze dell'ordine

“L’azione di contrasto messa a segno dai Carabinieri del Comando Tutela Agroalimentare, insieme al Ros dell’Arma, che questa mattina hanno proceduto all’esecuzione dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Messina e all’applicazione di 37 misure cautelari personali e 13 tra sequestri di terreni e conti correnti bancari, dimostra che lo Stato è in prima linea per tutelare e difendere i cittadini e i produttori onesti”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Nessuno spazio per le associazioni a delinquere”

“In Italia, grazie all’operato dei nostri uomini e donne in divisa, cui va il mio plauso, e grazie all’aumento dei controlli voluto dal Governo Meloni e alla loro evidente efficacia, non ci sarà spazio, come in questo caso, per quelle associazioni per delinquere di stampo mafioso finalizzato ad estorsioni, traffico di droga e frodi comunitarie in materia di Pac. Perché difendere la qualità significa anche tutelare il valore delle nostre produzioni”, conclude il ministro Lollobrigida.