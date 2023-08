L’oroscopo del giorno: cosa dicono le stelle per i segni zodiacali

Ecco le previsioni per i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, mercoledì 2 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Ariete

Giornata serena, grazie alla Luna in Acquario; non farete salti di gioia, ma potrete trascorrere una giornata piacevole al lago o al mare. Le dimostrazioni d’affetto delle persone care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri neri. Anche se siete piuttosto riservati, aprirvi alla confidenza con qualcuno che ritenete degno di fiducia vi aiuterà a capire meglio voi stessi.

Toro

Giornata critica, per via della Luna contraria. Dovete imparare ad essere meno permalosi, se volete che la vostra immagine pubblica non subisca smacchi clamorosi. Affetti e quattrini sono in primo piano: non lasciatevi rapire da un colpo di testa che non vi porterebbe da nessuna parte. State con i piedi per terra (come sempre) e godetevi la compagnia degli amici.

Gemelli

Su con la vita, oggi che la Luna in Acquario vi favorisce su tutti i fronti, rendendovi intraprendenti, perspicaci e meno pigri del solito. L’emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirvi di portare avanti i vostri progetti. In un momento importante per la vita sentimentale, una vocina interiore vi dice che, se tenete alla persona amata, dovete evitare distrazioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non abbiate dubbi sui progetti lasciati nei cassetti, presto diventeranno realtà, perché siete al centro dell’attenzione stellare: sprizzerete vitalità da tutti i pori, avrete fortuna in tutto e gli amici faranno fatica a starvi dietro. Offrirete grandi emozioni anche al più controllato dei partner, grazie alla Luna nell’ottavo campo che vi rende sensuali e passionali come non mai.

Leone

Cielo grigio, a causa di alcuni astri dissonanti. Più per gioco, che per sfida, potreste decidere di tenere sulle spine la persona che più vi interessa. Attenzione però: il gioco potrebbe farsi duro ed irritare, oltre che stancare, la persona del cuore. Prendetevela con calma, non affaticatevi, lasciate al vostro corpo tutto il tempo necessario per recuperare e per ricaricarsi.

Vergine

In realtà, non c’è niente che non vada, se non un po’ di confusione: avete addosso una sensazione indecifrabile, che vi rende sconclusionati. Possibili diverbi con un famigliare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute. Siate cauti nell’assumere farmaci o alcolici, se siete soggetti a intolleranze; consumate frutti di mare, solo se certi della loro freschezza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

E’ verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si apre con una sfavillante forma e molte novità. Sarà notevole lo spirito d’iniziativa: vi aiuterà a portare a termine una questione che vi ha dato del filo da torcere. Anche l’intuito sarà stimolantissimo, potrete benissimo intendervi con il partner senza bisogno di parlare.

Scorpione

Giornata nervosa. Evitate di intervenire e di prendere posizione in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini e altre persone. La Luna contrastante in Acquario porta malinconie inaspettate negli affetti, e qualcuno ne approfitterà per cercare evasioni e compensazioni. Regolatevi a tavola, dormite più a lungo.

Sagittario

Il momento è molto incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessitano di un maggior impegno. Fate del movimento fisico e lunghe passeggiate a piedi, senza dimenticare la cura del vostro aspetto. Un evento speciale, quale una dichiarazione d’amore o un viaggio improvviso renderanno la giornata alquanto stuzzicante.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 2 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata tranquilla, da dedicare a voi stessi, ai vostri cari, ad un passatempo distensivo e a qualche faccenda trascurata. Visto che siete in ‘buona’, per scrupolo gettate uno sguardo anche ai conti e fate in modo da farli tornare. Serata ideale per uscire in coppia, per una gita in auto, assistere ad uno spettacolo o per dedicarvi a qualunque attività disimpegnata.

Acquario

Con l’aiuto della Luna, nel segno, è facile affrontare di petto gli ostacoli e uscirne vincenti. Opportunità di svago da cogliere al volo! Se in campo affettivo ci sono ‘rami secchi’ da tagliare, oggi troverete il coraggio per farlo. Meglio togliersi dalla testa una persona già impegnata sentimentalmente, piuttosto che metterla di fronte a un aut aut. Soffrireste inutilmente.

Pesci

Non si può dire che le energie siano soddisfacenti in questi giorni, segno che dovete staccare la spina, sbollire le situazioni più stressanti e prendervi una pausa ristoratrice che consenta al fisico di ricaricarsi. La serata sarà ricca di situazioni allettanti e stuzzicanti, e chi ha voglia di correre sulle montagne russe dell’amore non avrà che l’imbarazzo della scelta.

