Lorusso (Confindustria) al 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta

“Per la competitività è necessario evitare la frammentazione ma agire per la convergenza. Così ha fatto Confindustria con le sue associazioni lavorando al Progetto Mare, presentato nel maggio 2022. Le necessità emerse sono molte ma innanzitutto serve focalizzarsi sulle infrastrutture che devono essere adeguate su tutto il territorio nazionale perché dobbiamo avvicinare i luoghi e non il contrario. La convergenza è fondamentale se vogliamo avere una visione più ampia dell’Economia del Mare, al fine di poter definire una strategia integrata più competitiva, fondata su tutte le opportunità industriali, terziarie, turistiche, ambientali offerte dall’utilizzo e dalla valorizzazione della ‘risorsa mare’.

Confindustria, quindi, ha molto apprezzato la scelta operata dal nuovo Governo di costituire il Ministero delle Politiche del Mare e, successivamente, del Comitato Interministeriale per le politiche del Mare. Stiamo partecipando, molto attivamente e concretamente, alle diverse audizioni programmate dal CIPOM, per sostenere appieno l’iniziativa della stesura del ‘Piano Mare’, il documento programmatico triennale sull’Economia del mare”. Così Pasquale Lorusso, Vice Presidente di Confindustria per l’Economia del Mare, al 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.