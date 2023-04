Lotto: vincite da oltre 100mila euro l’11 aprile, ecco dove

Estrazione "fortunata" in Sicilia quella di martedì 11 aprile 2023.

La Sicilia torna a sorridere grazie al Lotto: nel concorso dello scorso martedì 11 aprile 2023, infatti, sono state registrate vincite per un totale di 102mila euro.

A darne notizia è Agipronews.

Lotto, 11 aprile: vincite da oltre 100mila euro

In particolare, a Nissoria, in provincia di Enna, è stata centrata una vincita da 95mila euro, a cui si aggiungono altri 7mila euro conquistati a Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 308,8 milioni dall’inizio dell’anno.