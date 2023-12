Lutto nel ciclismo siciliano, morto Nino Maragioglio: una vita per lo sport

Federciclismo Sicilia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del noto sportivo.

Nuovo lutto nel mondo dello sport siciliano: è morto Nino Maragioglio, campione di ciclismo e per anni presidente e membro del Comitato provinciale di Trapani di Federciclismo Sicilia.

Aveva 80 anni.

Lutto nel ciclismo siciliano, morto Nino Maragioglio

Chi conosceva Nino, sapeva che lui e la sua bicicletta erano praticamente inseparabili. L’80enne ha dedicato tutta la sua vita al ciclismo e allo sport, organizzando diverse iniziative soprattutto per i più giovani appassionati. Di recente, appena un mese fa, aveva ricevuto la benemerenza d’oro al merito per il ciclismo.

Negli anni Sessanta aveva fondato il Gruppo ciclistico “Pino Fiorello”, dedicato a un giovane ciclista del Trapanese deceduto.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per il ciclista siciliano. Federciclismo Sicilia pubblica su Facebook la seguente nota: “Il C.R. Sicilia esprime sentite condoglianze alla famiglia Maragioglio per la scomparsa del caro Nino, per anni presidente del C.P. Trapani ed anche consigliere regionale nel quadriennio olimpico 2012/2016. Per il suo impegno a favore del ciclismo, in particolar modo per il settore giovanile, lo scorso 10 novembre, in occasione del Giro d’Onore FCI, gli è stata consegnata la benemerenza d’oro al merito per il ciclismo”.

Fonte foto: Facebook – Federciclismo Sicilia