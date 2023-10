Lutto a Modica, morto a 76 anni l’ex vicesindaco Di Raimondo. Minardo: “Era una persona perbene”

Una vita al servizio della politica quella di Enzo Di Raimondo. I funerali si terranno lunedì nella chiesa madre.

Sono ore di lutto a Modica, in provincia di Ragusa, per la scomparsa del professor Enzo Di Raimondo, 76 anni. Di Raimondo è stato vicesindaco nel Comune ibleo e più volte assessore cittadino sotto la Giunta Torchi. Il professore è stato anche assessore provinciale mente l’amministrazione retta da Giovanni Mauro.

Nel corso degli anni è stato anche presidente del Consorzio Universitario ibleo, carica dalla quale si dimise nel 2013. I funerali di Enzo Di Raimondo si terranno lunedì 30 ottobre alle ore11 nella chiesa del Sacro Cuore a Modica.

Il ricordo di Minardo

“Ci lascia una persona perbene, un bravissimo docente, un politico vero e con una grande visione”, commenta Nino Minardo, deputato della Lega e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Per me una guida, un solido punto di riferimento fin dalle mie prime esperienze politiche e soprattutto un uomo a cui rimarrà per sempre legato da profonda stima ed amicizia. Riposi in pace professore”, conclude Minardo.

