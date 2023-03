Lutto nel mondo del calcio: morto Italo Galbiati

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Italo Galbiati, storico vice di Fabio Capello sulle panchine di Milan, Roma, Juve e Real Madrid

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Italo Galbiati, morto oggi all’età di 85 anni.

Galbiati, ex calciatore negli anni 60-70 di Inter, Lecce e Como, fu lo storico vice di Fabio Capello alla guida di Milan, Roma (con cui si laureò campione d’Italia nel 2001), Juventus, Real Madrid, Inghilterra e Russia.

Il messaggio di Fabio Capello per Italo Galbiati

“Ho mille pensieri per Italo, non uno solo – le parole di Capello a LaPresse – Un personaggio incredibile per la sua bravura e per il rapporto che aveva con la squadra. Con lui ho lavorato per più di 20 anni. Trasmetteva fiducia ed era un grande conoscitore di calcio ma soprattutto era amato e rispettato dai giocatori, due aspetti importantissimi. Lavorava singolarmente sulle carenze dei giocatori per farli migliorare tecnicamente, dove erano carenti. Il suo stile sarebbe attuale anche adesso visto che certi esercizi e certi lavori non li fanno più”.