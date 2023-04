Lutto nel mondo della moda siciliana, è morto Gioacchino Forestini

Il commerciante era conosciuto principalmente per il suo negozio di abiti da cerimonia, punto di riferimento per la città di Marsala.

Lutto nel mondo dell’alta moda siciliana: è morto Gioacchino Forestini, particolarmente noto a Marsala (provincia di Trapani) per il suo negozio d’abbigliamento in Corso Amendola.

Morto Gioacchino Forestini, chi era

In città lo conoscevano tutti come “Giacomo” ed era uno dei commercianti più noti della città. Il suo negozio in corso Amendola, specializzato nella vendita di abiti da cerimonia, era un punto di riferimento per tutti gli amanti della moda.

A comunicare il decesso è stata la figlia Alessia, psicoterapeuta, che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Il mio meraviglioso papà domani sarà affidato alla grazia di Gesù”. La ragazza ha anche diffuso le notizie relative ai funerali, che si terranno il 21 aprile alle ore 16 nella Chiesa Madre di Marsala.

Diversi i messaggi di cordoglio per il commerciante. “Oggi Marsala ha perduto il suo ‘vestito’ più bello. Riposa in pace Giacomo Forestini”, si legge in uno di questi su Facebook.

