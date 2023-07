Scontro mortale tra Fiat e scooter: vittima il 22enne Cristian Valenti

Lutto a Randazzo, nel Catanese, teatro dell'ennesima tragedia in strada.

La città di Randazzo, in provincia di Catania, piange la scomparsa del giovane Cristian Valenti (22 anni), vittima di un incidente stradale mortale avvenuto in via Bonaventura.

Lutto cittadino per le giornate di sabato e domenica.

Incidente mortale a Randazzo, vittima Cristian Valenti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte il giovane di Randazzo. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter a bordo del quale viaggiava il ragazzo si sarebbe scontrato con una Fiat 500. L’impatto, purtroppo, si è rivelato mortale per il centauro: inutile anche l’intervento degli operatori del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi di rito.

Il cordoglio

Diversi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Cristian Valenti. “Il sindaco e l’Amministrazione Comunale in nome di tutta la città di Randazzo esprimono profondo cordoglio alla famiglia del giovane Cristian Valenti, di appena ventidue anni, deceduto oggi in un tragico incidente stradale. In segno di lutto ho disposto la sospensione di tutte le manifestazioni e dei festeggiamenti previsti per oggi, domani e domenica”, si legge in un post del sindaco Francesco Sgroi.

Anche la chiesa di San Nicola mostra vicinanza alla famiglia della vittima dell’ultimo tragico incidente di Randazzo, l’ennesima tragedia sulle strade siciliane. “Ci uniamo al dolore della famiglia Valenti per la tragica scomparsa del giovane Cristian, scomparso oggi durante un tragico incidente stradale. Affidiamo Cristian al buon Dio affinché lo accolga nella Santa Gerusalemme del cielo, e preghiamo per la famiglia affinché trovi la forza in questo momento di grande prova e di grande dolore”.

Fonte immagine: Facebook – Parrocchia San Nicola Di Bari Randazzo