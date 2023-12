Lutto per la Regione Siciliana, è morto Gaetano Carlo Giuliano: ecco chi era

Massimo esponente del socialismo siciliano, avvocato e politico di rilievo per tanti anni. Lutto cittadino a Palazzolo Acreide.

Lutto nella Regione Siciliana: è morto Gaetano Carlo Giuliano, presidente facente funzioni dopo l’assassinio di Piersanti Mattarella.

Aveva 94 anni ed era uno dei massimi esponenti del socialismo siciliano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Morto Gaetano Carlo Giuliano, ecco chi era

Originario di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, l’avvocato era stato eletto deputato dell’Ars nel collegio siracusano per il Partito Socialista Italiano nel 1971. Prima era stato anche presidente dell’Amministrazione provinciale di Siracusa e segretario della Federazione provinciale del PSI.

Ha ricoperto il ruolo di assessore al Turismo dal 1976 al 1978. Poi, nel primo Governo presieduto da Piersanti Mattarella, diventa anche vice presidente della Regione Siciliana. Il momento politico più importante per Gaetano Carlo Giuliano arriva dopo il 6 gennaio 1980, quando diventa presidente della Regione Siciliana per alcuni mesi dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella per mano di Cosa nostra.

Dopo l’esperienza come governatore, ha continuato la carriera politica nel Comune di Palazzolo Acreide. Nel 1996 è stato condannato per lo scandalo della Sitas, una società impegnata nella costruzione di alberghi a Sciacca, ma è stato assolto nel giugno 2000.

Conclusa l’attività politica, si è occupato di zootecnia ed energie alternative. È morto a Siracusa all’età di 94 anni il 4 dicembre.

Il cordoglio

I socialisti siciliani ricorderanno Gaetano Carlo Giuliano a Palazzo dei Normanni il prossimo 12 dicembre, nel corso della cerimonia nella Sala Rossa.

Tra i tanti messaggi di cordoglio online c’è quello dell’ADU – Associazione Difensori d’Ufficio di Siracusa: “Il Direttivo, i Consiglieri e tutti gli iscritti sono vicini al proprio Presidente, Avv. Giuseppe Giuliano, in questo triste momento per la scomparsa del padre On. Avv. Gaetano Carlo Giuliano, già Presidente della Regione Sicilia. All’amico e collega Giuseppe va tutto il nostro sostegno per il venir meno di un uomo, un professionista, un politico di indiscusso rilievo“.

Anche il Comune di Palazzolo Acreide partecipa al dolore della famiglia: “Il sindaco, preso atto della dipartita dell’onorevole avvocato Carlo Giuliano, ha proclamato, per la giornata di oggi, il lutto cittadino. L’onorevole Giuliano, ha contribuito in maniera significativa, con la sua operosa attività politica e le prestigiose cariche di rilevanza regionale, allo sviluppo e al benessere di questa città. In segno di lutto, tutte le bandiere del Palazzo di città e delle scuole, di ogni ordine e grado, saranno a mezz’asta”.

Fonte foto: Comune di Palazzolo Acreide