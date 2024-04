Lutto nella politica siciliana, è morto l’ex sindaco Gianni Miasi: aveva 74 anni

Sindaco e avvocato, il 74enne lottava da qualche tempo contro una grave malattia.

Lutto per l’Ordine degli Avvocati di Messina: è morto l’avvocato Gianni Miasi, uno dei professionisti più noti di Roccalumera ed ex sindaco.

L’uomo è deceduto a 74 anni dopo una breve malattia.

Morto Gianni Miasi, lutto a Messina

Per 10 anni sindaco di Roccalumera (per due legislature, fino al 2013), Miasi aveva dedicato tutta la sua vita alle sue due grandi passioni: l’avvocatura e la politica. La comunità lo ricorda per il suo impegno civile, soprattutto nel ruolo di sindaco e vice presidente della provincia.

Il 74enne si è spento nelle scorse ore dopo la lotta contro una malattia.

Il cordoglio

Sono numerosi i messaggi di cordoglio per l’avvocato ed ex sindaco.

“I Consiglieri di minoranza ed il gruppo Insieme per Roccalumera – profondamente addolorati per la dipartita dell’avvocato Gianni Miasi, sindaco di Roccalumera dal 2003 al 2013 – si stringono con affetto e stima alla famiglia”, si legge nella pagina Facebook del gruppo “Insieme per Roccalumera”.

Anche il gruppo Fratelli d’Italia di Roccalumera ha dedicato un messaggio all’ex primo cittadino: “Siamo profondamente addolorati dalla triste notizia della morte dell’Avv. Gianni Miasi, già sindaco di Roccalumera (2003 – 2013). Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Foto da Facebook – Fratelli d’Italia Roccalumera