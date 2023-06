M5s: nuovo incontro rete territoriale in Sicilia, Di Paola “programmiamo azioni future”

Proseguono gli incontri voluti dal coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola.

Proseguono gli incontri voluti dal coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola, con i referenti provinciali, i sindaci e i portavoce a tutti i livelli istituzionali. La nuova rete territoriale M5S fortemente voluta dal presidente dello stesso Movimento Giuseppe Conte prende forma per programmare interventi e meglio recepire le istanze che arrivano da ciascun territorio. Nel pomeriggio di oggi e domani Di Paola ha invitato gli esponenti del M5S in una località del Messinese. “Nell’ambito di questa ‘due giorni’ che stiamo organizzando con cadenza periodica – spiega Di Paola – lavoriamo per migliorare la condivisione con i nostri territori, recepire le istanze, trasformandole in atti concreti e programmare azioni future”.