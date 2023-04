Maddalena Corvaglia, la verità sulla rottura con Elisabetta Canalis: “Non la perdonerò”

Maddalena Corvaglia chiude a possibili riavvicinamenti con Elisabetta Canalis dopo la rottura con la storica amica

Una vita insieme, sin dai primi anni a “Striscia La Notizia” dove sono ancora ricordate tra le “Veline” più iconiche del programma di Antonio Ricci. Un’amicizia che sembrava indissolubile, cessata però qualche anno fa forse per motivi legati ad un investimento in comune realizzato insieme negli Stati Uniti finito male. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis non si parlano più e la frattura sembra ormai insanabile. A confermarlo, ancora una volta, c’ha pensato la “bionda”, che non ha utilizzato giri di parole in un’intervista al “Corriere della Sera”.

La chiusura di Maddalena Corvaglia a possibili riavvicinamenti con Elisabetta Canalis

“Il motivo della nostra rottura? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me – le parole della Corvaglia -Quando si perde la fiducia, l‘amicizia si spezza. Tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti”.

“Riappacificazione? Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita – conclude – Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura, come Costanza Caracciolo“.