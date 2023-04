Mafia, l’ex deputato PD Ruggirello condannato a 12 anni di carcere

Coinvolto nell'indagine sui fedelissimi di Messina Denaro

Il tribunale di Trapani ha condannato a 12 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa Paolo Ruggirello, ex deputato regionale del Pd cresciuto all’ombra del socialista Bartolo Pellegrino e vicino a Musumeci prima e da ultimo transitato nelle elezioni del 2017 al Pd. Nei confronti di Ruggirello i giudici hanno cambiato l’accusa da associazione mafiosa a concorso esterno in associazione mafiosa.

Le altre condanne

Gli altri politici condannati sono l’ex consigliere provinciale Vito Mannina, un anno e otto mesi e Alessandro Manuguerra, ex consigliere comunale di Erice, un anno. Anche per loro i giudici hanno riqualificato l’accusa da voto di scambio politico mafioso a corruzione elettorale. Assoluzione per altri due imputati (che erano finiti a giudizio per intestazione fittizia di beni), Marcello Pollara e Giuseppa Grignani, con la formula del fatto che non sussiste.

L’accusa

L’accusa in aula era rappresentata dal pm della Dda Gianluca De Leo che gli aveva contestato l’associazione mafiosa e aveva chiesto la condanna del politico a 20 anni. L’inchiesta che ha condotto al processo fu coordinata dall’aggiunto Paolo Guido e portò in carcere 28 persone, fra luogotenenti e gregari del boss Matteo Messina Denaro.