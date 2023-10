Malattie reumatiche, Maris al fianco dei bambini

Successo per la serata di beneficenza organizzata lo scorso sabato al Cortile Platamone con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle numerose iniziative dell’associazione catanese

CATANIA – Un altro grande successo per l’evento di beneficenza “Io ci sono!…e tu?” organizzato sabato 30 settembre da Maris in favore dei bambini affetti da malattie reumatiche. Un invito ad “essere” a fianco dei bambini malati che il direttivo dell’associazione Maris ha rivolto alla Città e che i catanesi hanno ampiamente accolto. Primo fra tutti il Sindaco di Catania, Enzo Trantino, che ha accolto i presenti sottolineando il ruolo che le associazioni siciliane, come Maris hanno nella mobilitazione attiva di tutti i cittadini.

Una serata all’insegna del divertimento e della musica, che si è svolta nella straordinaria cornice del Cortile Platamone, in via Vittorio Emanuele 121, arricchita da un percorso di degustazione di vini di prestigiose cantine siciliane. La serata di beneficenza è stata presentata da Andrea Lodato, con la partecipazione di Gino Astorina e accompagnata da un sottofondo musicale live con l’Orchestra Papaveri e Papere e Francois e le Coccinelle. I fondi raccolti sono destinati alla realizzazione di progetti futuri dell’Associazione per le malattie reumatiche Infantili Sicilia Maris, quali l’implemento di borse di studio per nuovi medici o l’acquisto di macchinari tecnologicamente più avanzati a supporto dell’attività dell’Unità operativa semplice dipartimentale di pediatria a indirizzo reumatologico, Centro di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare reumatologiche del bambino, diretta da Patrizia Barone, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G.Rodolico-San Marco di Catania.

“Curarsi restando nella propria regione non deve essere un privilegio”

“Curarsi restando nella propria regione non deve essere un privilegio, ma un diritto di ogni bambino di avere al proprio fianco, durante le terapie, genitori e parenti – ha detto Patrizia Barone. Tante le imprese, le aziende e le associazioni siciliane, che hanno sostenuto l’organizzazione dell’iniziativa benefica: tra di esse anche il Quotidiano di Sicilia, la Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua e il Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania.

Maris è una organizzazione di volontariato per le Malattie Reumatiche Infantili che opera in favore dei bambini affetti da patologie reumatiche al fine di assicurargli il diritto ad un trattamento sanitario ottimale e l’opportunità di curarsi nelle proprie città senza doversi spostare presso i centri specializzati del Nord. L’associazione nasce nell’Agosto 2012 grazie alla volontà di un gruppo promotore composto da genitori, medici e giovani pazienti sensibili alle problematiche di coloro che sono affetti da patologie reumatiche. A presiederla due donne Patrizia Cavallaro e Patrizia Barone, rispettivamente presidente e vicepresidente che, insieme a tutto il Direttivo, con impegno e dedizione organizzano nel territorio siciliano attività culturali, sportive e ricreative, a carattere benefico che possano portare un contributo allo studio e al miglioramento delle cure delle malattie reumatiche del bambino. I volontari dell’associazione vogliono migliorare l’assistenza clinica e socio-assistenziale dei piccoli e giovani pazienti anche tramite il supporto al lavoro dell’equipe medica.

Le Malattie reumatiche infantili sono patologie infiammatorie di causa spesso sconosciuta che, pur prediligendo le articolazioni, possono interessare ogni organo ed apparato dell’organismo, costituendo una delle maggiori cause di disabilità nel bambino. Nel loro complesso costituiscono una delle maggiori cause di disabilità nel bambino. L’incidenza è aumentata sensibilmente nel corso degli ultimi anni, si stima infatti che circa 1-2 bambini su 1.000 abbiano una malattia reumatica cronica.

Sono patologie caratterizzate da processi infiammatori che possono interessare varie parti dell’organismo: articolazioni, organi ed apparati interni. Hanno comunemente un andamento cronico e possono causare gravi conseguenze come limitazioni articolari rilevanti, insufficienza renale, riduzione di crescita e seri danni oculari. Pertanto, è facile comprendere come tali patologie possano essere ancora più invalidanti quando colpiscono un bambino, in cui l’aspettativa di vita è più lunga di un adulto e in cui la presenza di una patologia cronica determina un totale coinvolgimento familiare. Quindi si tratta di patologie con grande impatto sociale, soprattutto in età pediatrica.

A Catania esiste un Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, Diagnosi e Cura delle Malattie rare Reumatologiche del bambino A.O.U. “Policlinico Vittorio Emanuele P.O. “Gaspare Rodolico” Via S. Sofia, 78 – Catania, dove opera la Dott.ssa Patrizia Barone. Il Centro accoglie i bambini di tutta la Sicilia offrendo prestazioni reumatologiche diagnostiche e terapeutiche e di follow up. La competenza reumatologica del Centro è stata riconosciuta dall’Assessorato Regionale che con il Ddg n. 0662 del 25/03/2008 e Ddg n.946 del 29/04/2008 lo ha autorizzato alla formulazione della diagnosi e alla prescrizione dei farmaci biotecnologici per i pazienti reumatici, e delegato alla esecuzione degli opportuni controlli clinici e di laboratorio per il monitoraggio di tali farmaci innovativi.