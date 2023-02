Ha un malore e chiama il 118, ma il citofono non c’è: 51enne muore da solo in casa

Tragedia a Castellammare di Stabia.

Dopo essere stato colto da un malore in casa, un 51enne, Sergio Aiello, è riuscito a chiamare il 118 per chiedere aiuto: giunti sul posto i soccorritori non sono riusciti a individuare l’appartamento a causa dell’assenza del citofono, decidendo dopo qualche minuto di andare via.

Per l’uomo, così, non c’è stato nulla da fare: la morte è arrivata in solitudine.

A ritrovarlo privo di vita la mattina dopo nella sua abitazione è stata la sorella insospettita dal suo silenzio.

La procura della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli) ha deciso di aprire un’inchiesta sulla vicenda per stabilire quali siano state le cause del decesso e la presenza di eventuali responsabilità da parte di chi non ha effettuato l’intervento.

I familiari hanno sporto denuncia e la salma è stata sequestrata: al momento, non risulterebbero indagati.