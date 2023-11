Tragedia in casa nel Palermitano, il malore e la morte: vittima giovane madre

La donna, di Ficarazzi, lascia il marito e 5 figli. Comunità in lutto.

Un malore improvviso in casa e la morte: è la tragedia che ha colpito la famiglia di una donna di Ficarazzi (PA), Anna Freschi, deceduta nelle scorse ore nonostante i vari tentativi di rianimazione.

La vittima era sposata e lascia il marito e ben 5 figli. Aveva soltanto 38 anni.

Malore in casa a Ficarazzi, morta Anna Freschi

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. In base a una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita da un malessere improvviso a casa. Pare che fosse riuscita a contattare il 118, ma i tentativi dei sanitari del 118 – giunti sul posto – di rianimarla, purtroppo, si sono rivelati inutili. La donna, moglie e madre di 5 figli, è deceduta.

I funerali saranno domani, sabato 11 novembre. La comunità di Ficarazzi, sotto shock, si stringe attorno alla famiglia della 38enne.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook. “Vita mia, che dolore ci hai dato. Ancora non ci credo. Eravamo lontani ma vi pensavo sempre. Anna, non ti dimenticherò mai: proteggi i tuoi bambini e dai tanta forza ai tuoi genitori e a tuo marito”, si legge in uno di questi.

La tragedia nell’Agrigentino

Quello he ha ucciso Anna Freschi non è l’unico malore fatale registrato nelle ultime ore in Sicilia. A Sant’Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento, la comunità piange la scomparsa del 16enne Giuseppe Infantino, vittima di un triste destino che ha lasciato tutta l’isola sotto shock.

