Malore fatale alla guida, inevitabile la morte: tragedia nel Palermitano

Inutile, purtroppo, l'intervento del 118: per l'uomo, originario di Villabate (PA) non c'è stato nulla da fare.

Tragedia in provincia di Palermo: un uomo è morto dopo essere stato colpito da un malore fatale mentre era alla guida in via Armando Diaz a Termini Imerese.

Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Malore alla guida, morto uomo a Termini Imerese

Al momento sono ignote le generalità della vittima, originaria di Villabate (PA). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un infarto mentre guidava. Sarebbe riuscito ad accostarsi ma, purtroppo nonostante la chiamata dei passanti al 112 e i tentativi di soccorso degli operatori del 118, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Termini Imerese e gli agenti della polizia municipale sia per svolgere gli accertamenti del caso che per occuparsi della gestione del traffico, andato in tilt in seguito alla tragedia.

Il caso di via Roma

Solo pochi giorni fa a Palermo si è registrata una tragedia simile: un uomo di 68 anni è morto dopo essere caduto sull’asfalto di via Roma in seguito a un malore. Era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il fratello della vittima ha deciso di donare gli organi e salvare altre vite.

Immagine di repertorio