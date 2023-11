Tragedia in strada a Palermo, 68enne colpito da malore cade in strada e muore

Il malore, la caduta e le ferite fatali: tragedia nel cuore di Palermo. Il fratello dona gli organi della vittima.

Tragedia in via Roma a Palermo, dove un uomo di 68 anni è morto dopo essere caduto sull’asfalto in seguito a un malore.

Il fratello della vittima, le cui generalità non sono state divulgate, ha deciso di donare gli organi e salvare altre vite.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tragedia in via Roma, uomo morto dopo malore a Palermo

L’episodio è avvenuto lo scorso 11 novembre. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto in strada in seguito a un malore improvviso. Avrebbe sbattuto la testa, riportando di conseguenza gravissimi danni e un’emorragia celebrale purtroppo rivelatasi mortale.

Trasferito in ospedale in gravi condizioni, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Nelle scorse ore, però, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici, il 68enne è deceduto. Il fratello ha deciso di salvare la vita ad altre persone con la scelta di donare gli organi della vittima.

Giovane madre muore in casa

Un altro malore fatale a Ficarazzi, in provincia di Palermo, ha spezzato la vita di una giovane madre, Anna Freschi. La vittima aveva 38 anni, era sposata e lascia il marito e 5 figli. Si sarebbe sentita male in casa e avrebbe contattato il 118, non riuscendo però a salvarsi.

Immagine di repertorio