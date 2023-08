Uomo della Sicilia che vive a Malta indagato per importazione di cocaina

A Malta un siciliano di 44 anni che lavora come cassiere, è stato accusato di possesso e importazione di cocaina

Un siciliano di 44 anni che lavora come cassiere, è stato accusato di possesso e importazione di cocaina. L’accusa è scattata dopo il suo arresto lo scorso 12 agosto. Quando è stato fermato a Bugibba, nella borsa gli sono stati trovati 10 panetti di cocaina.

La posizione del siciliano dopo il fermo a Malta

L’indagato si è dichiarato non colpevole. I suoi avvocati difensori non hanno chiesto la libertà su cauzione. Il tribunale ha inoltre accolto la richiesta di un provvedimento di congelamento di tutti i suoi beni. La polizia ha scoperto la droga nei giorni scorsi. Un altro uomo italiano e un albanese sono stati arrestati in relazione al caso. Gli arresti sono stati effettuati a Qormi.

