Maltempo, allerta gialla in Sicilia: le previsioni meteo

La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo valevole per la zona orientale della Sicilia

Il maltempo torna a farsi vivo in Sicilia.

Già da qualche giorno, infatti, sole e temperature estive sembrano aver lasciato spazio a nuvole e precipitazioni.

A conferma di ciò, nella giornata di oggi, è arrivata anche l’allerta meteo di colore giallo valida per la zona orientale dell’Isola diramata dalla Protezione civile regionale.

Allerta incendi arancione per la Sicilia

Nonostante il calo di temperature previsto nei prossimi giorni, resta concreto il rischio di incendi nella Regione. Per questo la Protezione civile ha messo ancora una volta in guardia i siciliani, diramando un’allerta incendi arancione per tutta l’Isola.

Le temperature previste per ogni provincia della Sicilia

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 22 °C – 26 °C, a Trapani 22 °C – 30 °C, a Palermo 24 °C – 29 °C, a Siracusa 23 °C – 27 °C e a Messina 23 °C – 29 °C. Seguono Ragusa con 18 °C – 26 °C, Agrigento con 20 °C – 31 °C, Enna con 16 °C – 23 °C e Caltanissetta con 19 °C – 29 °C.