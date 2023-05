Maltempo Emilia-Romagna, 6 morti e residenti evacuati. Annullato il GP di Imola

Annullato a causa delle forti piogge di queste il Gran Premio di Imola, previsto nel fine settimana. Situazione complessa in Emilia-Romagna.

Annullato il Gran Premio di Formula 1 di Imola in programma domenica 21 maggio 2023. La decisione è stata annunciata da Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci e vicepresidente Fia, sottolineando che l’appuntamento verrà recuperato, con molta probabilità, nel 2026.

Gran Premio di Imola, rinvio per il maltempo

La decisione di annullare il Gran Premio di Formula 1 è arrivata a seguito delle forti piogge che si sono abbattute nelle scorse ore in Emilia-Romagna e che hanno causato la morte di 6 persone e l’evacuazione di almeno 5mila residenti.

Nella tarda mattinata di oggi i sommozzatori hanno recuperato i corpi di due persone a Forlì che risultavano ancora dispersi. Nelle scorse ore era stata diramata l’allerta rossa da parte del Dipartimento della Protezione civile.

Maltempo in Emilia-Romagna, situazione drammatica

“È necessario e doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza, evitando altri problemi come il sovraccarico di traffico in una zona duramente colpita che ha bisogno di soccorsi”, ha scritto su Facebook il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

“Più di 140 sfollati, 1 decesso e 1 disperso. Interi quartieri sono sott’acqua: Romiti, Schiavonia, San Benedetto, Roncadello, Cava Centinaia di vie allagate. Migliaia di segnalazioni di soccorso. Chiuso il casello autostradale, la tangenziale, il ponte di Schiavonia e quello del Ronco. Interruzioni diffuse di corrente. La città è in ginocchio, devastata e dolorante. E’ la fine del mondo“, ha scritto stamattina su Facebook il sindaco di Forlì, Gian Luca Zanattini.

“La situazione è drammatica perché i Comuni investiti sono oltre 30, si stima almeno 35, il mare purtroppo non riceve anzi spinge; c’è un’esondazione violenta e continua a piovere. La prima emergenza in questo momento è salvare vite umane poi dovremo fare una valutazione dei danni”, ha commentato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Fonte foto: Facebook – Gian Luca Zanattini Sindaco