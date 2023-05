Maltempo in Sicilia, 26 interventi dei vigili del fuoco nel Catanese

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania - 20 maggio 2023 Report situazione interventi dalle 24,00 del 19/05/2023 alle ore 11:30 del 20/05/2023

Provincia di Catania, capoluogo etneo incluso, letteralmente flagellata dal maltempo. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco, come si evince dal report emanato dallo stesso corpo.

n° 26 interventi di soccorso conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania, riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua.

n° 35 interventi di soccorso in corso, di cui:

n° 27 di dissesti statici nei comuni di Randazzo , Paternò, Adrano, Palagonia, Vizzini, Caltagirone e Catania.

n. 13 alberi pericolanti a Mineo, Maniace, Biancavilla, Grammichele, Santa Maria di Licodia, Catania e Mascalucia.

Interventi da espletare n° 58

Tra i comuni più interessati dalle avverse condizioni meteo, oltre la città di Catania, Paternò e Adrano.

In considerazione dell’evolversi della situazione, è stato richiamato personale in turno libero per comporre squadre di soccorso aggiuntive.