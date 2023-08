Maltempo in Sicilia, tornano i disagi: piogge e voli dirottati

Dopo il caldo estremo arriva il maltempo estivo: ecco le informazioni utili per i viaggiatori in Sicilia.

Sabato 5 agosto comincia con l’allerta gialla per maltempo in Sicilia e con i relativi disagi, considerando che nella scorse ore alcuni voli dall’aeroporto di Palermo risultano deviati.

Le previsioni meteo per la giornata annunciano un weekend con piogge e possibili temporali, soprattutto nella zona settentrionale dell’isola. Anche nel Catanese nella notte si sono registrati fenomeni di instabilità.

Maltempo in Sicilia, voli deviati

Periodo molto duro per gli scali aerei siciliani. Dopo il devastante incendio all’aeroporto di Catania, che ha decisamente condizionato il traffico aereo siciliano nelle ultime settimane, con dirottamenti verso Comiso, Trapani e Palermo, con l’arrivo del maltempo emergono alcuni problemi per lo scalo del capoluogo regionale.

Nello specifico, nel corso della serata del 4 agosto il volo FR6149 BGY/PMO delle 19.35 ha deviato su Lamezia Terme, il volo FR1009 CAG/PMO delle 20.30 è tornato a Cagliari e il volo HV5639 RTM/PMO 19.15 ha deviato sullo scalo di Napoli. Le notizie arrivano direttamente dal profilo Twitter (ora X) dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che annuncia, però, che al momento il traffico è regolare. Dato confermato, per il momento (ore 6.20), anche dal prospetto di voli atterrati e decollati dallo scalo. Risulta cancellato (non si sa se per maltempo o altra ragione) un volo per Lampedusa previsto alle ore 7.05.

Non risultano fortunatamente disagi per il maltempo all’aeroporto di Catania e in quello di Trapani. Si consiglia comunque di consultare i rispettivi siti web degli scali per avere informazioni relative al proprio volo, anche se la situazione maltempo al momento non sembra preoccupante.

Occhi puntati sulle strade

Si raccomanda, in caso di maltempo e fenomeni temporaleschi localizzati, di prestare massima attenzione in strada, soprattutto nelle aree soggette ad allagamenti.

Immagine di repertorio