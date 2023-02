Maltempo in Sicilia, spazzato via il ponte sul fiume Ippari: era chiuso da tempo

Prosegue la conta dei danni in Sicilia a seguito del forte maltempo, venuto giù il ponte presente sul fiume Ippari nel Ragusano.

Prosegue la conta dei danni in Sicilia orientale e meridionale dopo il forte maltempo che si è abbattuto sull’Isola la scorsa settimana. In provincia di Ragusa il brutto tempo ha causato il crollo del ponte costruito sul fiume Ippari e che collega Scoglitti, frazione di Vittoria, con la zona archeologica di Kamarina.

L’arteria in pietra era da oltre un anno chiusa al traffico stradale a causa delle sue cattive condizioni e attendeva da tempo di essere sistemato. Adesso la struttura è stata spazzata via dalle forti piogge, con i detriti inghiottiti dal corso d’acqua sottostante.

Maltempo Sicilia, la solidarietà di Sammartino

Nelle scorse ore sul posto si è presentato il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, per prendere visione dei danni provocati dal maltempo e accelerare la fase di ripristino.

“Ho voluto personalmente recarmi sul posto per incontrare gli imprenditori ed i cittadini e per valutare lo stato dei danni. Ho visitato Mineo, Mazzarrone, Acate e Vittoria per dare il mio sostegno a chi sta portando avanti le operazioni di assistenza“, ha scritto Sammartino sui propri profili social.

