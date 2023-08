Tromba marina a Francavilla al Mare, il VIDEO diventa virale

Temperature basse e maltempo in Abruzzo, il video della tromba marina registrata negli scorsi giorni fa il giro del web.

Una tromba marina si è abbattute sulle coste abruzzesi, nello specifico tra la zona sud di Pescara e Francavilla al Mare.

Foto e video del fenomeno, di certo abbastanza inusuale ad agosto, sono stati condivisi sui social e nel giro di poche ore sono diventati virali.

Tromba d'aria davanti Francavilla al Mare pic.twitter.com/EhEdtbBvlx — Nero Tulip (@Nero_Tulip) August 7, 2023

Tromba marina a Francavilla al Mare, maltempo in Abruzzo

Secondo quanto dichiarato dal meteorologo Giovanni De Palma, si sarebbe trattato di una “tromba marina” o “watersprout“, un fenomeno frequente nelle aree marine ad alto tasso di umidità. L’incontro di aria fredda e temperature superficiali molto elevate sarebbe all’origine di questo fenomeno meteorologico.

Negli scorsi giorni, a causa di un’ondata di maltempo che ha interessato un po’ tutta la penisola con l’arrivo del Ciclone Circe, in Abruzzo è stata in vigore l’allerta gialla per rischio idrogeologico. Per la giornata di oggi e quella di domani, però, la situazione sembra non destare particolare preoccupazione. Le condizioni meteo, infatti, sembrano già in miglioramento e presto torneranno le belle giornate.

Le temperature, però, in Abruzzo rimangono decisamente più basse rispetto alla media stagionale. “Complice il cielo sereno e l’assenza di vento, nella notte si è scesi sotto lo zero in alcune località”, si legge sulla pagina Facebook “Meteo Abruzzo“.

Ecco i valori più bassi registrati:

Campo Felice loc. Camardosa, -2˚C *;

Altopiano delle Rocche, -2˚C *;

Piani di Pezza, -1,2˚C**;

Castel del Monte loc. Pietrattina, -0,8˚C *;

Campo Felice, -0,1˚C **.

Foto e video da Twitter – @NeroTulip