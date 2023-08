Italia nella morsa del maltempo, avanza il Ciclone Circe: ecco la situazione – VIDEO

Interventi per il maltempo da nord a sud, ecco le aree più colpite e le Regioni in allerta meteo per la giornata di sabato 5 agosto.

Il maltempo torna a provocare disagi in Italia: nella giornata di sabato 5 agosto sono in allerta, gialla o arancione, diverse Regioni italiane. La situazione più critica, al momento, risulta in Veneto, dove è in vigore l’allerta arancione.

Preoccupa anche il Friuli Venezia Giulia, considerando anche la terrificante ondata di maltempo che sta interessando in queste ore il confine con la Slovenia, con allagamenti e temporali di forte intensità.

Maltempo in Italia, le Regioni in allerta il 5 agosto

“Il fronte di bassa pressione che sta interessando gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali si sposterà verso l’Italia meridionale, determinando una fase di maltempo e un rinforzo della ventilazione, che persisteranno al Centro e sul Nord-Est”. Questo si legge nell’ultima nota del Dipartimento della Protezione Civile, che riporta in sintesi il bollettino nazionale di criticità e di allerta per l’Italia.

Nelle prossime ore si prevedono rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sabato 5 agosto, sono attesi anche venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, in estensione alla Puglia, nonché mareggiate lungo le coste esposte.

Per la giornata su gran parte del Veneto si prevede allerta arancione per maltempo. Allerta gialla, invece, sui restanti settori del Veneto, su Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sull’intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia.

Autorità in azione

Numerosi gli interventi per far fronte alla nuova ondata di maltempo estivo che sta interessando l’Italia. Nello specifico, ieri i vigili del fuoco di Pordenone e Udine hanno effettuato una serie di operazioni per la messa in sicurezza e coperture danneggiate dal forte temporale con grandine della serata del 24 luglio 2023. In provincia di Udine i vigili del fuoco hanno soccorso 10 persone bloccate, di cui 8 su un isolotto a Ponte Madrisio e 2 nelle proprie vetture a Belgrado, per l’innalzamento del livello del fiume Tagliamento.

Anche i comandi di Trieste e Gorizia sono stati impegnati con interventi legati al maltempo, tra allagamenti, alberi pericolanti e manufatti vari pericolanti. Alberi caduti e strade allagate anche a Roma. Il ciclone Circe mette in difficoltà anche le Marche, dove si sono registrati 80 interventi nella notte per infiltrazioni d’acqua in locali seminterrati e alberi caduti sulle strade. Infine, voli dirottati dall’aeroporto di Palermo nella serata di venerdì 4 agosto.

Foto e video dal sito dei vigili del fuoco