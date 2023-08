Maltempo, frane e alluvioni ovunque: “disastro” ai confini con l’Italia – VIDEO

Slovenia in ginocchio a causa delle inondazioni delle ultime ore: foto e video fanno il giro del web. E continua la preoccupazione per i cambiamenti climatici nell'area mediterranea.

Notte drammatica in Slovenia, colpita da una terribile ondata di maltempo estiva: nelle scorse ore si è registrata un’alluvione. Piogge e inondazioni proseguono e le immagini e i video di quanto sta accadendo nel Paese balcanico sta facendo il giro del mondo.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su quanto sta accadendo.

Slovenia in ginocchio tra maltempo, alluvioni e inondazioni

Nella zona Ovest e Nord del Paese, secondo quanto riportato dai media locali, si sono registrate violente alluvioni lampo a causa delle piogge torrenziali. Sarebbero caduti oltre 100 millilitri di pioggia nel giro di poche ore.

Si segnalano anche nubifragi intensi nelle aree delle Alpi Giulie e verso la Carinzia. Permane per oggi, venerdì 4 agosto, l’allerta rossa per maltempo. A causa del maltempo intenso delle ultime ore, si è rivelato necessario sospendere temporaneamente il traffico ferroviario e si registrano diversi disagi e disservizi in strade e autostrade.

C’è anche preoccupazione per l’innalzamento del livello dei fiumi locali. Non si esclude che nelle prossime ore la perturbazione raggiunga anche il Nord Italia. L’allerta è massima nella vicina Croazia. Appena due settimana fa, un devastante tornado aveva portato alla morte ben 5 persone tra Slovenia e Croazia.

Preoccupazione per il cambiamento climatico

L’eccezionale ondata di maltempo estivo preoccupa la presidente della Slovenia, Nataša Pirc Musar, che in un recente comunicato ha scritto: “A causa dei fenomeni naturali estremi che stanno distruggendo ecosistemi e minacciando le nostre vite quotidiane, i leader di 6 Paesi dell’area mediterranea hanno firmato una nota congiunta chiedendo il massimo supporto – anche dell’Ue – per iniziative contro il cambiamento climatico“.

Foto e video da Twitter – Feel Slovenia @sloveniainfo