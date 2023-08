Dai maltrattamenti alle ex al sequestro di cocaina: controlli e misure a Gela, un arresto

Diciotto persone denunciate, un arresto e tre misure cautelari: ecco il bilancio degli ultimi controlli a Gela.

La Polizia di Stato, nel periodo di agosto, ha intensificato i servizi di controllo del territorio nella città di Gela, in provincia di Caltanissetta. In queste ultime settimane, i poliziotti del Commissariato hanno arrestati, in esecuzione di un decreto del magistrato di sorveglianza che ha sospeso in via provvisoria l’affidamento al servizio sociale disponendo la conseguente carcerazione, un cittadino italiano di 33 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti della ex compagna a Gela.

Maltrattamenti e stalking, un arresto e tre misure a Gela

Per gli stessi reati sono state eseguite altre tre ordinanze applicative della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – di cui uno con braccialetto elettronico – emesse dal gip presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, nei confronti di tre persone gravemente indiziate di avere commesso i reati nei confronti di ex mogli o compagne.

Altri controlli

Inoltre, nelle ultime settimane, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato alla Procura di Gela diciotto persone per svariati reati e, in particolare: due per furto all’interno di un’attività commerciale, recuperata parte della refurtiva; una per danneggiamento seguito incendio di auto; tre per porto di oggetti atti ad offendere. Ed è stato individuato uno degli autori di un tentativo di furto all’interno di un’area di servizio, con il recupero di un veicolo rubato, utilizzato per commettere il reato.

Nel corso dell’attività di prevenzione è stata sequestrata cocaina e denaro provento dell’attività di spaccio. Gli agenti del Commissariato, nel corso dei posti di controllo eseguiti in città, hanno inoltre identificato 1.958 persone, controllato 519 veicoli e segnalato alla locale Prefettura sei soggetti per uso personale di droga. Sono state infine elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada nei confronti di automobilisti indisciplinati e rimossi cinque veicoli, privi di copertura assicurativa, abbandonati sulla pubblica via.

