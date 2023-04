Mamma si getta dal balcone con il figlio in braccio e muore: il bimbo è gravissimo

Una donna di 35 anni si è lanciata dal proprio appartamento tenendo con sè il piccolo di 5 anni: il bambino lotta tra la vita e la morte

Dramma a L’Aquila, precisamente nel paesino di Celano.

Una donna di 35 anni, Gemma Paris, è precipitata dal balcone del suo appartamento con in braccio il piccolo figlio di soli 5 anni.

La donna è morta sul colpo, mentre il bimbo è in gravissime condizioni ricoverato nell’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese.

La dinamica del terribile accaduto, il sindaco: “Preghiamo per il piccolo Sergio”

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, con i carabinieri giunti subito sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco, la donna si sarebbe gettata dalla finestra di casa con in braccio il bambino.

“E’ una tragedia. La donna aveva la stessa età di mia moglie. La conoscevo benissimo, siamo sconvolti -ha commentato il sindaco di Celano, Settimio Santilli – Ciò che è che accaduto lascia attoniti e sgomenti, con un gran senso di vuoto e merita solo un doveroso silenzio e rispetto. Riposa in pace cara Gemma. Preghiamo tutti affinché vada tutto per il meglio per il piccolo Sergio. Le più sentite condoglianze dalla città di Celano ai genitori di Gemma, Graziella e Michele, al marito Achille e alla piccola Fernanda”.