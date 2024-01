Manager della sanità, il giorno dei nomi: ecco cosa si sa

Il cerchio si stringe e arrivano già le prime ufficialità: ecco le ultime indiscrezioni sulle nomine destinare a cambiare la sanità siciliana.

Manca poco all’ufficialità sui nomi dei manager della sanità in Sicilia: un tema che in queste ore agita il mondo della politica, ma anche i cittadini.

La crisi della sanità è sempre più evidente: liste d’attesa infinite, medici che abbandonano sempre più i corridoi degli ospedali pubblici in favore dell’attività privata, turnazioni per carenze di organico e reclutamenti all’estero. Questa è la situazione che si troveranno ad affrontare i nuovi direttori sanitari e dalla loro capacità di management dipenderà con ogni probabilità la “rivoluzione” attesa e sperata del sistema sanitario regionale.

Manager della sanità in Sicilia, le anteprime sulle nomine

Qualche nome, sebbene manchi l’ufficialità, è già emerso altrove. Al QdS è stato confermato, per esempio, l’addio di Fabrizio De Nicola al Garibaldi di Catania. Tra i potenziali successori c’è Giuseppe Giammanco, vicino a Forza Italia.

Ad Agrigento la sfida per la gestione dell’Asp sembra tra Roberto Di Mauro e Giusy Savarino. La situazione più delicata è senza dubbio a Palermo: Daniela Faraoni (Forza Italia) sembra vicina al ruolo per l’Asp del capoluogo, mentre il Policlinico potrebbe andare a FdI con Walter Messina (nonostante il nome, secondo le indiscrezioni, non trovi l’accordo del rettore dell’Università palermitana, fondamentale per ottenere il ruolo). Alla Lega probabilmente andranno i manager dell’Asp di Catania (il nome papabile in questo caso è quello di Giuseppe Laganga) e il Policlinico di Messina (qui il nome principale in lista è quello di Catena Di Blasi). Alla guida del Policlinico di Catania, potrebbe essere riconfermato l’uscente Gaetano Sirna, che inizialmente pare fosse rimasto fuori dalla lista degli idonei per raggiunto limite d’età.

Niente proroga

Nessuna proroga per la nomina dei manager della sanità siciliana: lo ha promesso più volte, nel corso delle scorse settimane, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Toccherà al governatore regionale portare i nomi in aula entro il 31 gennaio e procedere alle nomine.